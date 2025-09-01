"Арсенал" арендовал Пьеро Инкапье
"Арсенал" подтвердил переход защитника леверкузенского "Байера" Пьеро Инкапье на правах аренды.
Арендное соглашение по Инкапье предусматривает опцию выкупа в конце сезона за 45 миллионов фунтов.
Инкапье сыграл свыше 100 матчей за "Байер" после своего перехода в 2021 году, завоевав титул Бундеслиги в сезоне 2023/24.
За сборную Эквадора 23-летний защитник сыграл 46 матчей, приняв участие на ЧМ-2022 и двух Кубках Америки.
01.09.2025 22:00
