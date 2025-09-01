"Челси" взял Буонанотте в аренду у "Брайтона"

"Челси" объявил о переходе вингера "Брайтона" Факундо Буонанотте на правах аренды.

Совсем недавно "Брайтон" договаривался о переходе Буонанотте в "Лидс", также на правах аренды, однако "Челси" удалось перехватить игрока.



"Челси" заплатит около 2 миллионов фунтов за сезон аренды Буонанотте, но сделка не предусматривает ни опции, ни обязательства по выкупу.



Прошлый сезон 20-летний аргентинец, также способный сыграть 10-го номера, провел в аренде в "Лестере", где забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 35 матчах.



"Я очень рад присоединиться к "Челси". Это отличная возможность для меня, и я просто хочу привнести как можно больше, помогать команде и персоналу", — сообщил Буонанотте.