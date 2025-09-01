"Юнайтед" согласовал покупку Ламменса
"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение голкипера бельгийского "Антверпена" Сенне Ламменса.
Как сообщает BBC, "Антверпен" согласился отпустить Ламменса в "Юнайтед" за 21 миллион евро (18.2 млн. фунтов).
Теперь 23-летний бельгиец направляется в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Юнайтед".
Сделка по Ламменсу означает, что "Юнайтед" завершил свой интерес к голкиперу "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу, переговоры насчет которого велись параллельно.
В данный момент "Юнайтед" уже обладает на последнем рубеже Андре Онана, Алтаем Байындыром и Томом Хитоном, и кто-нибудь из них может уехать в Турцию или Саудовскую Аравию после прихода Ламменса.
