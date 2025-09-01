"Борнмут" арендовал Алекса Хименеса

"Борнмут" взял в аренду крайнего защитника итальянского "Милана" Алекса Хименеса.

Как сообщает BBC, следующим летом "Борнмут" будет обязан выкупить Хименеса за 16.5 млн. фунтов, если в этом сезоне Алекс отметится 18 выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



20-летний испанец закончил знаменитую академию "Реала", а "Милан" представлял с 2023 года, сыграв 34 матча за "россонери" во всех соревнованиях.



Хименес поможет "Борнмуту" укрепить линию оборону, которая этим летом лишилась Дина Хейсена, Илью Забарного и Милоша Керкеза.