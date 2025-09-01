Гарначо признался, что "немного болел" за "Челси" в детстве

Алехандро Гарначо Вингер "Челси" Алехандро Гарначо признался, что с детства болел за лондонский клуб, но — "немного".

В минувшую субботу "Челси" подтвердил приобретение 21-летнего Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.

Свое детство Гарначо провел в Мадриде, и как раз тогда, еще до отъезда в Манчестер в 2020 году, у Алехандро возникла связь с "Челси" благодаря легенде "синих" Эдену Азару.

"Я обожал Эдена Азара. Эден был одним из моих идолов и большой причиной, почему я смотрел и немного болел за "Челси", когда я был моложе. Он был таким невероятным игроком, играя на той же позиции, на которой хотел играть я, смещаясь с фланга в центр и забивая голы. Он был безумно хорош", — сообщил Гарначо официальному веб-сайту "Челси".




  1. tigerpool 01.09.2025 13:15 # tigerpool
    Вроде бы раньше говорил, что с детства был его кумиром КриРо. Ну и ладно, куй с ним.

  2. mateta 01.09.2025 13:11 # mateta
    А у меня любимым футболистом был Пол Скоулз и я старался подражать его игре, поэтому ничего и не добился в футболе(

  3. black-sumrak1990 01.09.2025 13:09 # black-sumrak1990
    Ой бля, понесли ботинки Митю...

