Гарначо признался, что "немного болел" за "Челси" в детстве
Вингер "Челси" Алехандро Гарначо признался, что с детства болел за лондонский клуб, но — "немного".
В минувшую субботу "Челси" подтвердил приобретение 21-летнего Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.
Свое детство Гарначо провел в Мадриде, и как раз тогда, еще до отъезда в Манчестер в 2020 году, у Алехандро возникла связь с "Челси" благодаря легенде "синих" Эдену Азару.
"Я обожал Эдена Азара. Эден был одним из моих идолов и большой причиной, почему я смотрел и немного болел за "Челси", когда я был моложе. Он был таким невероятным игроком, играя на той же позиции, на которой хотел играть я, смещаясь с фланга в центр и забивая голы. Он был безумно хорош", — сообщил Гарначо официальному веб-сайту "Челси".
01.09.2025 13:00
Просмотров: 823
Последние комментарии:
Вроде бы раньше говорил, что с детства был его кумиром КриРо. Ну и ладно, куй с ним.
(ответить)
А у меня любимым футболистом был Пол Скоулз и я старался подражать его игре, поэтому ничего и не добился в футболе(
(ответить)
Ой бля, понесли ботинки Митю...
(ответить)
