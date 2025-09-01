Гарначо признался, что "немного болел" за "Челси" в детстве

Вингер "Челси" Алехандро Гарначо признался, что с детства болел за лондонский клуб, но — "немного".

В минувшую субботу "Челси" подтвердил приобретение 21-летнего Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов.



Свое детство Гарначо провел в Мадриде, и как раз тогда, еще до отъезда в Манчестер в 2020 году, у Алехандро возникла связь с "Челси" благодаря легенде "синих" Эдену Азару.



"Я обожал Эдена Азара. Эден был одним из моих идолов и большой причиной, почему я смотрел и немного болел за "Челси", когда я был моложе. Он был таким невероятным игроком, играя на той же позиции, на которой хотел играть я, смещаясь с фланга в центр и забивая голы. Он был безумно хорош", — сообщил Гарначо официальному веб-сайту "Челси".