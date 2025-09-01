Антони все-таки вернется в "Реал Бетис"

"Манчестер Юнайтед" заново договорился о продаже вингера Антони в испанский "Реал Бетис".

В минувшую пятницу стало известно, что "Юнайтед" и "Реал Бетис" согласовали постоянный трансфер Антони, но затем клуб Ла Лиги объявил, что отзывает свое предложение.



Однако "Реал Бетис" не потеря интерес к Антони, сумев согласовать трансфер 25-летнего игрока сборной Бразилии на других условиях.



Как сообщает The Athletic, Антони обойдется "Реал Бетис" в 25 миллионов евро (21.7 млн. фунтов), а также "Юнайтед" будет положена доля в 50 процентов с последующей перепродажи игрока.



При этом "Юнайтед" не будет выплачивать никакую компенсацию Антони в связи с понижением зарплаты при смене клуба.