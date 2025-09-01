Райя объяснил пропущенный от "Ливерпуля" гол сменой мяча в Премьер-Лиге

Голкипер "Арсенал" Давид Райя объяснил, почему ему не удалось предотвратить гол со штрафного полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи.

В воскресенье Собослаи своим результативным ударом со штрафного принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Арсеналом", причем Доминик забил с дистанции в 29.5 м, и это пока что самый дальний гол в этом сезоне Премьер-Лиги.



С этого сезона Премьер-Лига сменила поставщика игрового мяч с Nike на Puma, и Райя признается, что это сыграло свою роль в пропущенном им голе.



"Я еще не видел повтора. Я расстроен, что не совершил сейв, как и в случае с любым пропущенным тобой голом. Думаю, это был чертовски хороший удар".



"Я помню, что мяч много крутился и летел по уходящей траектории от меня. Надеюсь, в следующий раз я отражу его".



"Это очень хороший удар, особенно с учетом этих новых мячей. Нам все еще нужно к этому адаптироваться. Мяч отдалялся от меня, поэтому мне было сложнее просчитать траекторию и отразить его".



"Он отличается от мяча Nike, поэтому нам нужно адаптироваться к этому. У него другой хват, удар по нему ощущается по-другому".



"Нам просто нужно адаптироваться после столь многих лет игры с мячом Nike. Это касается всех", — сообщил Райя Sky Sports.