Райя объяснил пропущенный от "Ливерпуля" гол сменой мяча в Премьер-Лиге
Голкипер "Арсенал" Давид Райя объяснил, почему ему не удалось предотвратить гол со штрафного полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи.
В воскресенье Собослаи своим результативным ударом со штрафного принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Арсеналом", причем Доминик забил с дистанции в 29.5 м, и это пока что самый дальний гол в этом сезоне Премьер-Лиги.
С этого сезона Премьер-Лига сменила поставщика игрового мяч с Nike на Puma, и Райя признается, что это сыграло свою роль в пропущенном им голе.
"Я еще не видел повтора. Я расстроен, что не совершил сейв, как и в случае с любым пропущенным тобой голом. Думаю, это был чертовски хороший удар".
"Я помню, что мяч много крутился и летел по уходящей траектории от меня. Надеюсь, в следующий раз я отражу его".
"Это очень хороший удар, особенно с учетом этих новых мячей. Нам все еще нужно к этому адаптироваться. Мяч отдалялся от меня, поэтому мне было сложнее просчитать траекторию и отразить его".
"Он отличается от мяча Nike, поэтому нам нужно адаптироваться к этому. У него другой хват, удар по нему ощущается по-другому".
"Нам просто нужно адаптироваться после столь многих лет игры с мячом Nike. Это касается всех", — сообщил Райя Sky Sports.
01.09.2025 10:00
Просмотров: 1557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
VARы-Шмары... просто уже выбешивает в игре исчезает интрига...
(ответить)
Вот честно, не могу понять фаны, разных клубов, Официальный мяч вводиться на сезон!!! ЗАРАНЕЕ!!! помню "рекламы" ещё с ЧМ 1986 года всем коммандам раздаються Эти мячи ещё до начала игр.. Вы с ними тренируетесь обкатываете, и Играете.. ЧТО Сука у этого "поколения" футболистов за нытьё??? и Это не только касаеться Арсенала... Они что Эту форму, мячи, поле и ворота увидели впервые???? Они точно в футбол учились играть??? Или Это-Другое??? Тогда это ниуя ни футбол!!!
(ответить)
Че вы на него накинулись, мы же все видели на повторе как тяжело было бы отразить этот удар.
(ответить)
Не та "смазка"!!!!
(ответить)
Короче доминировали, но не над мячом...
(ответить)
Сцаный мяч виноват
(ответить)
Марадона играл в детстве мячем сделаным из тряпок, а этих тренируют разными фишками с турбонаддувом с покрытыми секс смазками и т.д. вот и результат.. к тебе сука летит!!! что тут непонятного ты оцениваешь скорость и время на приближение.. сука надоело это нытьё от педиков...
(ответить)
а мне показалось что он просто поздно среагировал.
(ответить)
Ну вот и объяснение хуёвой игре Ливерпуля, с найковским мячом уже оторвались бы на 10-15 очков от преследователей.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий