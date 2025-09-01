Райя объяснил пропущенный от "Ливерпуля" гол сменой мяча в Премьер-Лиге

Давид Райя Голкипер "Арсенал" Давид Райя объяснил, почему ему не удалось предотвратить гол со штрафного полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи.

В воскресенье Собослаи своим результативным ударом со штрафного принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Арсеналом", причем Доминик забил с дистанции в 29.5 м, и это пока что самый дальний гол в этом сезоне Премьер-Лиги.

С этого сезона Премьер-Лига сменила поставщика игрового мяч с Nike на Puma, и Райя признается, что это сыграло свою роль в пропущенном им голе.

"Я еще не видел повтора. Я расстроен, что не совершил сейв, как и в случае с любым пропущенным тобой голом. Думаю, это был чертовски хороший удар".

"Я помню, что мяч много крутился и летел по уходящей траектории от меня. Надеюсь, в следующий раз я отражу его".

"Это очень хороший удар, особенно с учетом этих новых мячей. Нам все еще нужно к этому адаптироваться. Мяч отдалялся от меня, поэтому мне было сложнее просчитать траекторию и отразить его".

"Он отличается от мяча Nike, поэтому нам нужно адаптироваться к этому. У него другой хват, удар по нему ощущается по-другому".

"Нам просто нужно адаптироваться после столь многих лет игры с мячом Nike. Это касается всех", — сообщил Райя Sky Sports.




Метки Puma, Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Райя

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2025 10:00

Последние комментарии:




  1. valmin1971 01.09.2025 11:00 # valmin1971
    VARы-Шмары... просто уже выбешивает в игре исчезает интрига...

    (ответить)

  2. valmin1971 01.09.2025 10:57 # valmin1971
    Вот честно, не могу понять фаны, разных клубов, Официальный мяч вводиться на сезон!!! ЗАРАНЕЕ!!! помню "рекламы" ещё с ЧМ 1986 года всем коммандам раздаються Эти мячи ещё до начала игр.. Вы с ними тренируетесь обкатываете, и Играете.. ЧТО Сука у этого "поколения" футболистов за нытьё??? и Это не только касаеться Арсенала... Они что Эту форму, мячи, поле и ворота увидели впервые???? Они точно в футбол учились играть??? Или Это-Другое??? Тогда это ниуя ни футбол!!!

    (ответить)

  3. vyrentz 01.09.2025 10:53 # vyrentz
    Че вы на него накинулись, мы же все видели на повторе как тяжело было бы отразить этот удар.

    (ответить)

  4. valmin1971 01.09.2025 10:44 # valmin1971
    Не та "смазка"!!!!

    (ответить)

  5. breadpeat 01.09.2025 10:40 # breadpeat
    Короче доминировали, но не над мячом...

    (ответить)

  6. kukuku 01.09.2025 10:37 # kukuku
    Сцаный мяч виноват

    (ответить)

  7. valmin1971 01.09.2025 10:36 # valmin1971
    Марадона играл в детстве мячем сделаным из тряпок, а этих тренируют разными фишками с турбонаддувом с покрытыми секс смазками и т.д. вот и результат.. к тебе сука летит!!! что тут непонятного ты оцениваешь скорость и время на приближение.. сука надоело это нытьё от педиков...

    (ответить)

  8. donmeta 01.09.2025 10:33 # donmeta
    а мне показалось что он просто поздно среагировал.

    (ответить)

  9. mateta 01.09.2025 10:13 # mateta
    Ну вот и объяснение хуёвой игре Ливерпуля, с найковским мячом уже оторвались бы на 10-15 очков от преследователей.

    (ответить)

