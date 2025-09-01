Слот считает, что Собослаи сыграл один из лучших матчей в своей жизни

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что против "Арсенала" его полузащитник Доминик Собослаи провел один из лучших матчей в своей жизни.

Именно Собослаи своим великолепным ударом со штрафного на 83-й минуте принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Арсеналом" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".



Слот остался под впечатлением не только гола Собослаи, но и игры Доминика в целом. По мнению Арне, 24-летний венгр был безошибочен.



"Думаю, в последних матчах он совершенно не изменился относительно того, что он делал в прошлом сезоне".



"Он всегда был игроком, который, как я думаю, понимает, каким образом должен выглядеть игрок "Ливерпуля". Если ты носишь эту футболку, ты должен выкладываться без остатка, на какой бы позиции ты ни играл".



"В полузащите он всегда первый, кто возвращается назад, высоко прессингует, и я не думаю, что сегодня он что-либо сделал неправильно".



"Он провел невероятный матч на своей позиции, который он, наверное, играл два или три раза в своей жизни, и это многое говорит о его настрое", — цитирует Слота The Independent.