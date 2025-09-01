"Форест" укрепил последний рубеж Джоном Виктором

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении голкипера бразильского "Ботафого" Джона Виктора за 10 миллионов фунтов.

Ранее этим летом Виктор едва не перешел в "Вест Хэм", который уже согласовал покупку Джона, но затем совершил прорыв в переговорах с "Лестером" по Мадсу Хермансену и предпочел взять голкипера с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Хермансен начал новый сезон Премьер-Лиги с восьми голов, пропущенных в двух матчах, поэтому "Вест Хэм" возобновил свой интерес к Виктору, но было уже слишком поздно — Джон достался "Форест".



29-летний бразилец заключил с "Форест" контракт до 2028 года и в этом сезоне будет страховать первого номера "лесников" Матца Сельса.



В прошлом сезоне Виктор сыграл 39 матчей за "Ботафого" во всех соревнованиях, достигнув с командой из Рио-де-Жанейро 1/8 финала клубного Чемпионата Мира.



Добавим, Виктор стал третьим игроком, перешедшим в "Форест" из "Ботафого" в это трансферное окно, после защитника Жаира Куньи и нападающего Игоря Жезуса.