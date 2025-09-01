Слот впечатлен настроем "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отметил настрой своей команды на матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

В воскресенье "Ливерпуль" вырвал победу 1:0 против "Арсенала" благодаря позднему голу Доминика Собослаи со штрафного.



Слот признает, что "красным" повезло, однако эта удача является следствием упорной работы всей команды.



"Мы не были идеальны. Кстати, мы не были идеальны и в прошлом сезоне. Тем не менее, ты все равно видишь отличный настрой, и все хотят так упорно трудиться для достижения результата".



"А далее тебе нужно немного удачи, как это было с нами в Ньюкасле (в прошлый понедельник) и сегодня".



"Кажется, Майкл Джордан сказал: "Чем упорнее мы трудимся, тем больше нам везет". То же самое можно сказать про эту команду".



"Они трудятся невероятно упорным образом, и в этом сезоне будут моменты, когда мы будем трудиться столь же упорно, но нам не повезет забить гол. Однако мы всегда даем себе шанс, потому что мы так упорно трудимся", — цитирует Слота The Independent.