Судейский корпус поменял арбитра VAR на матч "Ливерпуль" — "Арсенал"

Майкл Солсбери в последний момент был снят с должности арбитра VAR на матч Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в воскресенье.

Накануне Солсбери, также в качестве арбитра VAR, отработал дерби "Челси" и "Фулхэма" на "Стэмфорд Бридж" (2:0).



Работа Солсбери и рефери в поле Роба Джонса навлекла огромную критику. Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва жаловался, что Жоао Педро забил свой гол на девятой компенсированной к первому тайму минуте при только восьми добавленных.



Но особенно Силва возмущался по поводу незасчитанного гола Джоша Кинга на 21-й минуте. Джонс принял такое решение при помощи Солсбери и монитора у бровки, обнаружив фол Родриго Муниса на Трево Чалобе в ходе комбинации "дачников".



По информации Sky Sports, судейский корпус признал решение отменить гол ошибочным — Солсбери как арбитр VAR мог вмешаться только в случае явного ляпа рефери, а здесь этого не было. Глава организации Ховард Уэбб еще накануне связался с "Фулхэмом" и принес извинения.



В качестве наказания Солсбери был отстранен от работы на воскресном матче между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Его место в видеостудии займет Джон Брукс.



