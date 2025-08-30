"Ньюкасл" купил Вольтемаде за рекордные 69 млн. фунтов

Ник Вольтемаде "Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего немецкого "Штутгарта" Ника Вольтемаде за рекордные для своего клуба 69 миллионов фунтов.

Вольтемаде заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2031 года и будет выступать за "сорок" под 27-м номером.

23-летний игрок сборной Германии стал пятым приобретением "Ньюкасла" этим летом, своим трансфером перекрыв переход Александера Исака из "Реал Сосьедад" за 63 млн. фунтов три года назад.

Вольтемаде начинал свою карьеру в "Вердере", за который дебютировал в Бундеслиге в 17-летнем возрасте в 2020 году.

В "Штутгарте" Вольтемаде, чей рост составляет почти 2 метра, провел только один сезон, в течение которого забил 17 голов в 33 матчах с учетом всех соревнований.

"Я очень рад оказаться в этом удивительном клубе. С первого контакта я почувствовал, что клуб действительно хочет меня заполучить и имеет большие планы насчет меня".

"Отъезд из Германии — это большой шаг для меня, но все так хорошо меня приняли, и это уже ощущается как семья. Разговор с тренером произвел на меня очень хорошее впечатление и позволил почувствовать, что это правильное место, чтобы я достиг своего лучшего уровня".

"Я знаю этот стадион по матчам, которые я видел по телевизору. Он выглядит удивительно, и я знаю, что здесь сумасшедшая атмосфера. Я очень взволнован, что буду играть и забивать голы здесь", — сообщил Вольтемаде.

Sky Sports ожидает, что трансфер Вольтемаде откроет дверь к переходу упомянутого Исака в "Ливерпуль".

Ник Вольтемаде




Метки Вольтемаде, Ньюкасл, трансферы, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2025 13:40

Количество просмотров Просмотров: 655

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 30.08.2025 14:24 # sausage
    Какие-то мусорные терансферы пошли под конец трансферного окна, но всё равно за сумасшедшие деньги.

    (ответить)

  2. lovrentiy 30.08.2025 14:14 # lovrentiy
    Значит Исак в Ливерпуль, скорее бы уже закрылась эта сага

    (ответить)

  3. brown-ale 30.08.2025 14:08 # brown-ale
    Хорошее приобретение. Еще бы Виссу зацепить. А Исак пускай валит.

    (ответить)

  4. hachidlo 30.08.2025 13:53 # hachidlo
    Ватные, шерстяные лузерпульцы, этот день настал! Играет единственный клуб в мире со статусом ГрандСлэм - ваш любимый Челси. Отложите все дела в сторону, доставайте шестидолларовое винцо, закупайтесь в подземке, танцуйте гачибази, делайте намаз, занюхивайте братский анис хадж-маджу, дарите цветы отчиму, но будьте готовы, с уже настроенными ипальниками в 4к, к просмотру матча Челси.

    Источник: https://fapl.ru/posts/116878/?c=1#c8098171


    ЧЕРЕЗ 5 МИН, ЛУЗЕРПУЛЬЦЫ, ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЁПЛА ДЛЯ НАСТРОЕК В 4К.

    (ответить)

  5. bembo 30.08.2025 13:51 # bembo
    че за куесос составлял расписание челсей в ЛЧ?

    за 2 дня до выезда к МЮ выезд к БАВАРКЕ?
    за 3 дня до матча с АРсиком матч с Барселонкой!?

    Да идите нахуй ,петухи)))


    ЗЫ ИМПЕРАТОРОВ НИЧТО НЕ СЛОМИТ

    (ответить)

  6. danmancunian 30.08.2025 13:48 # danmancunian
    Норм тип. Адекватная покупка. Касл заряжен на этот сезон.

    (ответить)

  7. thegodfather 30.08.2025 13:47 # thegodfather
    Тень кексана

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: