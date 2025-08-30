"Ньюкасл" купил Вольтемаде за рекордные 69 млн. фунтов
"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего немецкого "Штутгарта" Ника Вольтемаде за рекордные для своего клуба 69 миллионов фунтов.
Вольтемаде заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2031 года и будет выступать за "сорок" под 27-м номером.
23-летний игрок сборной Германии стал пятым приобретением "Ньюкасла" этим летом, своим трансфером перекрыв переход Александера Исака из "Реал Сосьедад" за 63 млн. фунтов три года назад.
Вольтемаде начинал свою карьеру в "Вердере", за который дебютировал в Бундеслиге в 17-летнем возрасте в 2020 году.
В "Штутгарте" Вольтемаде, чей рост составляет почти 2 метра, провел только один сезон, в течение которого забил 17 голов в 33 матчах с учетом всех соревнований.
"Я очень рад оказаться в этом удивительном клубе. С первого контакта я почувствовал, что клуб действительно хочет меня заполучить и имеет большие планы насчет меня".
"Отъезд из Германии — это большой шаг для меня, но все так хорошо меня приняли, и это уже ощущается как семья. Разговор с тренером произвел на меня очень хорошее впечатление и позволил почувствовать, что это правильное место, чтобы я достиг своего лучшего уровня".
"Я знаю этот стадион по матчам, которые я видел по телевизору. Он выглядит удивительно, и я знаю, что здесь сумасшедшая атмосфера. Я очень взволнован, что буду играть и забивать голы здесь", — сообщил Вольтемаде.
Sky Sports ожидает, что трансфер Вольтемаде откроет дверь к переходу упомянутого Исака в "Ливерпуль".
30.08.2025 13:40
Какие-то мусорные терансферы пошли под конец трансферного окна, но всё равно за сумасшедшие деньги.
Значит Исак в Ливерпуль, скорее бы уже закрылась эта сага
Хорошее приобретение. Еще бы Виссу зацепить. А Исак пускай валит.
Норм тип. Адекватная покупка. Касл заряжен на этот сезон.
(ответить)
Тень кексана
(ответить)
