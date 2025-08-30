"Челси" продал Нкунку в "Милан"
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку был продан в итальянский "Милан" за 36 миллионов фунтов.
Нкунку забил 18 голов в 62 матчах за "Челси" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 млн. фунтов в июне 2023.
Вместе с "Челси" Кристофер выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, но в рамках Премьер-Лиги был редким гостем в стартовом составе, что и подтолкнуло его к уходу.
В "Милане" 27-летний француз получил контракт до 2030 года и футболку с 18-м номером.
Уход Нкунку означает, что этим летом "Челси" выручил с трансферов уже около 309 млн. фунтов, при этом потратив примерно 277 млн. фунтов.
30.08.2025 13:15
Урааа!!! Теперь Джексан на выход.
Бизнескарси ..обычно умеют впаривать втридорого ..но здесь видать не получилось
На сегодняшний день пенсы потратили 279 лям евро
и
продали на 315,75 лям евро ..
охренеть...
грустный
любимые лондонские жёппы теперь далеко,
сургутский отчим - в прошлом
разницу как раз на гарначо хватило
