"Челси" продал Нкунку в "Милан"

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку был продан в итальянский "Милан" за 36 миллионов фунтов.

Нкунку забил 18 голов в 62 матчах за "Челси" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 млн. фунтов в июне 2023.



Вместе с "Челси" Кристофер выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, но в рамках Премьер-Лиги был редким гостем в стартовом составе, что и подтолкнуло его к уходу.



В "Милане" 27-летний француз получил контракт до 2030 года и футболку с 18-м номером.



Уход Нкунку означает, что этим летом "Челси" выручил с трансферов уже около 309 млн. фунтов, при этом потратив примерно 277 млн. фунтов.