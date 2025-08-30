"Челси" продал Нкунку в "Милан"

Кристофер Нкунку Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку был продан в итальянский "Милан" за 36 миллионов фунтов.

Нкунку забил 18 голов в 62 матчах за "Челси" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 млн. фунтов в июне 2023.

Вместе с "Челси" Кристофер выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, но в рамках Премьер-Лиги был редким гостем в стартовом составе, что и подтолкнуло его к уходу.

В "Милане" 27-летний француз получил контракт до 2030 года и футболку с 18-м номером.

Уход Нкунку означает, что этим летом "Челси" выручил с трансферов уже около 309 млн. фунтов, при этом потратив примерно 277 млн. фунтов.




  1. kapken 30.08.2025 14:24 # kapken
    Урааа!!! Теперь Джексан на выход.

  2. aliluya-nn 30.08.2025 13:49 # aliluya-nn
    Бизнескарси ..обычно умеют впаривать втридорого ..но здесь видать не получилось

  3. sherlock2025 30.08.2025 13:28 # sherlock2025
    На сегодняшний день пенсы потратили 279 лям евро
    и
    продали на 315,75 лям евро ..
    охренеть...

  4. closer 30.08.2025 13:26 # closer
    грустный
    любимые лондонские жёппы теперь далеко,
    сургутский отчим - в прошлом

  5. askarko 30.08.2025 13:24 # askarko
    разницу как раз на гарначо хватило

