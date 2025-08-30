"Арсенал" согласовал переход Инкапье

"Арсенал" договорился с леверкузенским "Байером" о переходе защитника Пьеро Инкапье.

По информации The Athletic, "Арсенал" возьмет Инкапье в аренду до конца сезона 2025/26 с опцией выкупа за 52 миллиона евро (45 млн. фунтов). Также "Байеру" будет положена доля в 10 процентов от последующей перепродажи игрока "канонирами".



Сам Инкапье уже согласовал с "Арсеналом" условия пятилетнего контракта, который стороны планируют заключить после окончания сезона. В этот уикенд Пьеро прибудет в Лондон для прохождения медобследования.



В прошлом сезоне Инкапье пропустил только два матча "Байера" в Бундеслиге и выходил в старте на девять из 10 поединков леверкузенцев в Лиге Чемпионов, будучи дисквалифицированным на оставшийся.



Приход 23-летнего защитника сборной Эквадора позволит "Арсеналу" продать Якуба Кивера в "Порту" за 27 млн. евро (23.4 млн. фунтов), включая бонусы.