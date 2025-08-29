"Юнайтед" принял предложение "Реал Бетис" по Антони

"Манчестер Юнайтед" принял предложение испанского "Реал Бетис" о покупке вингера Антони.

Антони очень ярко провел вторую половину прошлого сезона за "Реал Бетис" на правах аренды, чем привлек интерес "Атлетико", "Байера", "Баварии" и саудовских клубов.



Несмотря на наличие других предложений, Антони всегда был настроен вернуться в "Реал Бетис", и сейчас, сообщает Sky Sports, представитель Ла Лиги договорился с "Юнайтед".



25-летний бразилец уже получил разрешение от "Юнайтед" отправиться в Севилью и обсудить условия личного контракта.



Размер компенсации, на которую согласился "Юнайтед", не уточняется, однако очевидно, что "красные дьяволы" получат лишь долю от тех 85 миллионов фунтов, которые они заплатили "Аяксу" за Антони три года назад.