"Челси" близок к сделке по Буонанотте

"Челси" близок к сделке по аренде вингера "Брайтона" Факундо Буонанотте.

"Челси" по-прежнему планирует подписать двух атакующих игроков в остатке летнего трансферного окна, и одним из них станет Алехандро Гарначо.



Вторым "Челси" хотел сделать Хави Симонса, но тот достался "Тоттенхэму". Поэтому теперь на радаре у "синих" находится Буонанотте.



Как сообщает Sky Sports, "Брайтон" готов отпустить Буонанотте лишь на правах аренды, без опции или обязательства по выкупу.



При этом "Челси" называется главным претендентом на Буонанотте, несмотря на интерес к 20-летнему аргентинцу со стороны других клубов Премьер-Лиги, включая "Лидс", и дортмундской "Боруссии".