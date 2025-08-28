"Вулверхэмптон" арендовал Крейчи

Ладислав Крейчи "Вулверхэмптон" объявил о переходе защитника испанской "Жироны" Ладислава Крейчи.

Крейчи проведет в "Вулверхэмптоне" сезон 2025/26 на правах аренды и при соблюдении определенных условий будет выкуплен "волками" за 26 миллионов фунтов.

26-летний чех, способный сыграть центрального защитника и в полузащите, заранее согласовал с "Вулверхэмптоном" контракт до 2030 года.

Крейчи только прошлым летом присоединился к "Жироне" из пражской "Спарты", сыграв 36 матчей во всех соревнованиях.

За пять лет в "Спарте" Крейчи дважды выиграл чешское первенство и был капитаном команды.




Метки аренда, Вулверхэмптон, Жирона, Крейчи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 129




Поиск: