"Вулверхэмптон" арендовал Крейчи
"Вулверхэмптон" объявил о переходе защитника испанской "Жироны" Ладислава Крейчи.
Крейчи проведет в "Вулверхэмптоне" сезон 2025/26 на правах аренды и при соблюдении определенных условий будет выкуплен "волками" за 26 миллионов фунтов.
26-летний чех, способный сыграть центрального защитника и в полузащите, заранее согласовал с "Вулверхэмптоном" контракт до 2030 года.
Крейчи только прошлым летом присоединился к "Жироне" из пражской "Спарты", сыграв 36 матчей во всех соревнованиях.
За пять лет в "Спарте" Крейчи дважды выиграл чешское первенство и был капитаном команды.
28.08.2025 17:00
