"Милан" обсуждает покупку Нкунку

Кристофер Нкунку Итальянский "Милан" стал новым фаворитом в борьбе за нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

В предыдущие недели Нкунку преимущественно сватали в "Баварию" и "РБ Лейпциг", однако теперь наиболее вероятным направлением для Кристофера стал "Милан".

"Милан" уже начал переговоры с "Челси", причем собирается не арендовать Нкунку, а сразу приобрести. Постоянный трансфер — это именно то, чего хотят "синие".

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Нкунку находит вариант с "Миланом" привлекательным, поэтому проблем с согласованием условий личного контракта возникнуть не должно.




Метки Милан, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 99




Поиск: