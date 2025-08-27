"Милан" обсуждает покупку Нкунку

Итальянский "Милан" стал новым фаворитом в борьбе за нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

В предыдущие недели Нкунку преимущественно сватали в "Баварию" и "РБ Лейпциг", однако теперь наиболее вероятным направлением для Кристофера стал "Милан".



"Милан" уже начал переговоры с "Челси", причем собирается не арендовать Нкунку, а сразу приобрести. Постоянный трансфер — это именно то, чего хотят "синие".



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Нкунку находит вариант с "Миланом" привлекательным, поэтому проблем с согласованием условий личного контракта возникнуть не должно.