МЮ готов отпустить Фернандеша за сумму свыше 100 млн. фунтов

Только предложение свыше 100 миллионов фунтов заставит "Манчестер Юнайтед" отпустить своего капитана Бруну Фернандеша в Саудовскую Аравию на исходе летнего трансферного окна.

В начале этого лета Фернандеш отказал "Аль-Хилялю", но на днях стало известно, что в переговоры с представителями Бруну вступил "Аль-Иттихад", другой саудовский клуб.



Как сообщает Daily Mail, Фернандеш не горит желанием уходить из "Юнайтед" за год до Чемпионата Мира, однако Бруну не закрывает дверь перед саудитами, а в "Аль-Иттихад" верят, что смогут заинтересовать 30-летнего португальца.



Если "Аль-Хиляль" был готов платить Фернандешу 700,000 фунтов в неделю по трехлетнему контракту, то "Аль-Иттихад" может сделать Бруну еще более заманчивое предложение.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" тоже может не устоять перед богатствами саудитов — предложение свыше 100 млн. фунтов по Фернандешу почти наверняка будет принято "красными дьяволами".



Добавим, трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 10 сентября, поэтому "Юнайтед" рискует лишиться Фернандеша, уже не имея возможности пригласить игрока ему на замену.