Второе предложение "Ньюкасла" по Ларсену отклонено

"Вулверхэмптон" отклонил улучшенное предложение "Ньюкасла" в 55 миллионов фунтов о покупке нападающего Йоргена Ларсена.

"Ньюкасл" начал торги по Ларсену, выкупленному "Вулверхэмптоном" у "Сельты" за 23 млн. фунтов ранее этим летом, с суммы в 50 млн. фунтов, но в ответ последовал отказ.



Во вторник вечером, когда Ларсен вышел на замену и своем дублем в течение двух минут принес "волкам" победу 3:2 над "Вест Хэмом" во втором раунде Кубка Лиги, "сороки" направили свое второе предложение.



Ответ "Вулверхэмптона" остался отрицательным, но Daily Mail ожидает, что "Ньюкасл" предпримет третью попытку заполучить 25-летнего норвежца, который заинтересован в переезде на "Сент-Джеймс Парк".