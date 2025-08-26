"Юнайтед" согласился на возвращение Антони в "Реал Бетис"

Испанский "Реал Бетис" достиг принципиальной договоренности насчет возвращения вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

"Реал Бетис" остался очень доволен Антони, который провел в клубе Ла Лиги вторую половину прошлого сезона на правах аренды, совершив 13 результативных действий в 26 матчах.



Антони с самого начала дал понять "Юнайтед", что предпочитает вернуться в "Реал Бетис", и в конце концов "красные дьяволы" дали свое согласие.



Однако окончательно сделка по 25-летнему бразильцу еще не согласована. Как сообщает The Telegraph, два клуба договариваются о сезоне аренды с обязательством по выкупу.



Добавим, три года назад "Юнайтед" потратил 82 миллиона фунтов на приглашение Антони из "Аякса".