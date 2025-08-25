"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Ньюкасла" в 50 млн. фунтов по Ларсену

"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Ньюкасла" о покупке нападающего Йоргена Ларсена в размере 50 миллионов фунтов.

Прошлый сезон Ларсен провел в "Вулверхэмптоне" на правах аренды из "Сельты". Йорген забил 14 голов в 35 матчах Премьер-Лиги, после чего "волки" выкупили его за 23 млн. фунтов.



Своей игрой 25-летний норвежец привлек внимание "Ньюкасла", который этим летом упустил целый ряд нападающих, включая Беньямина Шешко и Уго Экитике.



Как сообщает Sky Sports, внушительное предложение "Ньюкасла" по Ларсену было отклонено. "Вулверхэмптон" рассматривают Йоргена слишком важным игроком.



Кроме того, на "Молинью" считают, что от трансферного окна осталось чересчуп мало времени, чтобы подыскать адекватную замену своему основному нападающему.