"Вилла" обратилась насчет Нкунку

Кристофер Нкунку "Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

Нкунку не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески и почти наверняка покинет "Стэмфорд Бридж" до закрытия летнего трансферного окна.

При этом "Челси" предпочитает продать Нкунку и поэтому отклонил предложение "Баварии" по аренде Кристофера, который также интересен своему бывшему клубу "РБ Лейпциг".

Как сообщает Sky Sports, очередным претендентом на Нкунку стала "Вилла", которая ранее задумывалась о покупке партнера Кристофера по "Челси" в лице Николаса Джексона.

В данный момент "Челси" просит за 27-летнего француза, чей контракт рассчитан до 2029 года, около 43 миллионов фунтов.




24.08.2025 15:00

Последние комментарии:




  akado 24.08.2025 15:04
    Хз, в АПЛ себя не показал, Баварке зайдет мне кажется получше.

    

  kapken 24.08.2025 15:03
    Да запарили Вы))) то Нкукнку, то Джексон, берите, пока есть. Потом логти кусать будете с днищенскими страйкерами.

    

