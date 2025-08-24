"Вилла" обратилась насчет Нкунку
"Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.
Нкунку не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески и почти наверняка покинет "Стэмфорд Бридж" до закрытия летнего трансферного окна.
При этом "Челси" предпочитает продать Нкунку и поэтому отклонил предложение "Баварии" по аренде Кристофера, который также интересен своему бывшему клубу "РБ Лейпциг".
Как сообщает Sky Sports, очередным претендентом на Нкунку стала "Вилла", которая ранее задумывалась о покупке партнера Кристофера по "Челси" в лице Николаса Джексона.
В данный момент "Челси" просит за 27-летнего француза, чей контракт рассчитан до 2029 года, около 43 миллионов фунтов.
24.08.2025 15:00
Просмотров: 106
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хз, в АПЛ себя не показал, Баварке зайдет мне кажется получше.
(ответить)
Да запарили Вы))) то Нкукнку, то Джексон, берите, пока есть. Потом логти кусать будете с днищенскими страйкерами.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий