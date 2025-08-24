Доннарумма договорился с "Сити"

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед".

26-летний Доннарумма оказался лишним для ПСЖ из-за упорного нежелания продлевать свой истекающий следующим летом контракт.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Сити" уже достиг компромисса с Джанлуиджи и сейчас договаривается с ПСЖ о компенсации, размер которой составит меньше изначально запрошенных 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).



При этом приобретение Доннаруммы по-прежнему зависит от ухода из "Сити" Эдерсона, который еще не играл в этом сезоне и заполучить которого пытается "Галатасарай".