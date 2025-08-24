Роджерс — цель номер один "Форест" на замену Нуну

Брендан Роджерс Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс является целью номер один "Ноттингем Форест" на замену Нуну Эшпириту Санту.

В минувшую пятницу Эшпириту Санту, нынешний рулевой "Форест", признался, что у него разладились отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

Дело в том, что Нуну находится в конфликте с глобальным руководителем футбольного департамента "Форест" Эду, сторону которого Маринакис и занял.

С работой в "Форест" уже связывали Жозе Моуриньо из "Фенербахче" и бывшего наставника "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, однако The Sun утверждает, что наверху шорт-листа "лесников" значится Роджерс.

Роджерс уже вступил в заключительный год по своему контракту, и переманить Брендана будет еще проще, если на следующей неделе "Селтик" потерпит неудачу во время визита в Казахстан к "Кайрату" в рамках квалификации Лиги Чемпионов.




Метки Ноттингем Форест, Роджерс, Селтик, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 523

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 24.08.2025 09:58 # bmw-e34
    Тот момент, когда сделал себе имя за счёт Луиса Суареса. Правда, благополучно, после его(имя) и просрал.

    (ответить)

  2. sausage 24.08.2025 09:30 # sausage
    Велкам бэк, Брендан!

    (ответить)

  3. closer 24.08.2025 09:15 # closer
    Оказывается, в глубине души, никогда больше не хотел видеть этот мерзкий скаузерский ебальник.
    Жизнь даёт больше опыта чем книжки

    (ответить)

