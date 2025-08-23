Гиббс-Уайт объяснил, почему отказал "Тоттенхэму"

Атакующий полузащитник Морган Гиббс-Уайт объяснил, почему он отказал "Тоттенхэму" и остался в "Ноттингем Форест".

Перед тем, как упустить Эберечи Эзе, "Тоттенхэм" пытался заполучить Гиббс-Уайта, однако тот отказался от возможности сыграть за "шпор" в Лиге Чемпионов и впоследствии заключил новый контракт с "Форест".



По словам Гиббс-Уайта, он принял это решение не из-за недостатка амбиций. Морган поставил выше интересы своей семьи, потому что беременность его невесты проходила с осложнениями.



"У всех футболистов есть свои персональные цели и персональные амбиции, которых они хотят достичь".



"У меня это выигрывать трофеи, играть на Чемпионате Мира, играть на Евро, играть в футбол Лиги Чемпионов и просто иметь возможность достичь своего максимума".



"Конечно, летом все видели, что произошло. Но, помимо этого, это был действительно сложный период для меня и моей невесты. На свет появился мой второй ребенок, но с этим были связаны некоторые осложнения".



"Я верю в то, что нужно оставаться профессионалом, проявлять себя каждый день, а остальное сложится само собой. Я твердо верю, что у всего происходящего есть своя причина".



"Я доволен своим решением, более чем доволен. Думаю, моя невеста еще довольнее, потому что ей не пришлось иметь дело со всем этим стрессом", — сообщил Гиббс-Уайт talkSPORT.