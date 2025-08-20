Рико Льюис близок к новому контракту с "Сити"

"Манчестер Сити" близок к договоренности со своим защитником Рико Льюисом о новом контракте.

Ранее в августе "Сити" получил предложение по Льюису в 25 миллионов фунтов от "Ноттингем Форест", который манил Рико удвоенной зарплатой и возможностью играть регулярно в Премьер-Лиге.



Однако Льюис не просто останется в "Сити", но и подпишет новый контракт. Как сообщает The Athletic, сделка еще не согласована, но стороны приближаются к компромиссу.



Ожидается, что новый контракт Льюиса будет рассчитан до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев и отразит тот прогресс, которого 20-летний англичанин добился в прошлом сезоне.



Льюис, способный сыграть правого защитника, левого защитника и в основании полузащиты, находится в системе "Сити" с восьми лет, сыграв 94 матча за первую команду с момента своего дебюта в августе 2022. Действующий контракт Рико рассчитан до 2028 года.