"Борнмут" согласовал покупку Амина Адли

"Борнмут" достиг договоренности с леверкузенским "Байером" о приобретении вингера Аминда Адли.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Борнмут" и "Байер" согласовали стоимость Адли в размере 29 миллионов евро (25 млн. фунтов), и уже в ближайшие 24 часа Амин пройдет медобследование у "вишенок".



"Байер" согласился продать Адли после того, как договорился с "Манчестер Сити" по аренде Клаудио Эчеверри.



Вместе с Беном Доаком, приглашенным из "Ливерпуля", Адли поможет "Борнмуту" справиться с потерей ушедшего в "Брентфорд" Данго Уаттара.



Адли выступает за "Байер" с 2021 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 25-летний игрок сборной Марокко забил два гола в 20 матчах.