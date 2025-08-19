"Борнмут" согласовал покупку Амина Адли

Амин Адли "Борнмут" достиг договоренности с леверкузенским "Байером" о приобретении вингера Аминда Адли.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Борнмут" и "Байер" согласовали стоимость Адли в размере 29 миллионов евро (25 млн. фунтов), и уже в ближайшие 24 часа Амин пройдет медобследование у "вишенок".

"Байер" согласился продать Адли после того, как договорился с "Манчестер Сити" по аренде Клаудио Эчеверри.

Вместе с Беном Доаком, приглашенным из "Ливерпуля", Адли поможет "Борнмуту" справиться с потерей ушедшего в "Брентфорд" Данго Уаттара.

Адли выступает за "Байер" с 2021 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 25-летний игрок сборной Марокко забил два гола в 20 матчах.




Автор mihajlo   

Дата 19.08.2025 21:00

Последние комментарии:




  1. kily 19.08.2025 21:12 # kily
    Стоимость явно оторвана от реальности. Максимум 10 млн стоит.

    (ответить)

