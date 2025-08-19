Жаке может заменить Гехи в "Пэлас"

"Кристал Пэлас" определил защитника французского "Ренна" Жереми Жаке на замену своему капитану Марку Гехи.

Перспектива лишиться Гехи безо всякой компенсации следующим летом выглядит малопривлекательно для "Пэлас", поэтому "орлы" предпочитают продать Марка в это окно, несмотря на его огромную важность для команды.



Претендентом номер один на Гехи остается "Ливерпуль", с которым "Пэлас" расходится на 10 миллионов фунтов в оценке стоимости Марка в данный момент. Одни не готовы заплатить более 35 млн. фунтов, другие требуют 45 млн. фунтов.



Тем не менее, "Пэлас" не хочет быть быть застигнутым врасплох и уже разрабатывает план, если Гехи все-таки уйдет. По информации The Independent, следствием этого является интерес "орлов" к Жаке.



Прошлый сезон Жаке провел в "Клермоне" из второго французского дивизиона на правах аренды, и сейчас 20-летний защитник оценивается в 35 млн. фунтов.