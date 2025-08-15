"Юнайтед" отчаялся заполучить Балеба этим летом

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи приобрести полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба в это трансферное окно.

"Юнайтед" сосредоточил свое внимание на 21-летнем Балеба после того, как оформил переход нападающего Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



Балеба был целью номер один "Юнайтед" среди полузащитников оборонительного плана, однако на "Олд Траффорд" быстро поняли, что сделка невозможна, сообщает The Athletic.



"Юнайтед" провел переговоры с "Брайтоном" через посредников и узнал, что "чайки" оценивают Балеба так же дорого, как и проданного в "Челси" за 115 миллионов фунтов два года Мойсеса Кайседо, и это вне досягаемости "красных дьяволов" этим летом.



План "Брайтона" состоит в том, чтобы сохранить Балеба еще на сезон, и пока именно к этому все и идет.