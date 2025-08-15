Мареска: "Нам нужен центральный защитник"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска повторно озвучил свое желание приобрести нового центрального защитника после травмы Леви Колуилла.

Напомним, 22-летний Колуилл пропустит большую часть сезона 2025/26 из-за полученного на тренировке разрыва крестообразных связок колена.



Мареска не уверен, что ему хватит имеющихся игроков, чтобы восполнить столь серьезную потерю, и надеется, что боссы клуба выйдут на трансферный рынок для приглашения новичка.



"Вы знаете, насколько важен был для нас Леви в прошлом сезоне, учитывая то, как мы хотим играть".



"Мы много раз говорили, что мы сможем создавать моменты и атаковать правильным образом, если правильно выстроим свою игру. Леви исполнял огромную роль в нашем розыгрыше мяча, и теперь он выбыл".



"Мы стараемся найти решение за счет внутренних ресурсов, но клуб точно знает, что я думаю, и давайте посмотрим, что случится".



"Думаю, нам нужен центральный защитник. Мы ищем решение за счет внутренних ресурсов, но, как я уже сказал, клуб точно знает, что я думаю".



"У нас великолепный состав. Мы довольны своим подбором игроков, насчет этого нет сомнений. Но, как мы уже говорили много раз, случиться может всякое, пока трансферное окно открыто", — цитирует Мареску The Independent.