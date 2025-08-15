"Юнайтед" работает над приобретением Балеба

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над приобретением полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, трансфер 21-летнего Балеба по-прежнему выглядит сложным, потому что "Брайтон" предпочитает повременить с продажей Карлоса до следующего лета.



Однако "Юнайтед" не опускает руки, зная, что сам Балеба заинтересован в переходе к "красным дьяволам" уже сейчас.



Ключом для "Юнайтед" к предложению, которое может устроить "Брайтон", являются продажи игроков вроде Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо и Антони, и над этим "дьяволы" тоже трудятся.