"Юнайтед" работает над приобретением Балеба
"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над приобретением полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, трансфер 21-летнего Балеба по-прежнему выглядит сложным, потому что "Брайтон" предпочитает повременить с продажей Карлоса до следующего лета.
Однако "Юнайтед" не опускает руки, зная, что сам Балеба заинтересован в переходе к "красным дьяволам" уже сейчас.
Ключом для "Юнайтед" к предложению, которое может устроить "Брайтон", являются продажи игроков вроде Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо и Антони, и над этим "дьяволы" тоже трудятся.
15.08.2025 08:00
Просмотров: 649
