"Форест" договорился о покупке Макати

"Ноттингем Форест" договорился о приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати.

По информации The Athletic, "Форест" заплатит за Макати 30 миллионов фунтов. А "Сити" сохранит за собой опцию обратного выкупа и получит право на долю с последующей перепродажи игрока "лесниками".



К Макати, который этим летом выиграл Чемпионат Европы U-21 в качестве капитана молодежной сборной Англии, существовал огромный интерес из Премьер-Лиги и Бундеслиги.



Макати сыграл 27 матчей за "Сити" в прошлом сезоне, но лишь трижды выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, поэтому Джеймс надеется, что этот трансфер обеспечит ему регулярную практику.



Помимо Макати, "Форест" близок к покупке вингера "Ипсвича" Омари Хатчинсона, а также "лесники" ведут переговоры насчет полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса и нападающего "Ренна" Арно Калимуэндо.