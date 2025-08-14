"Юнайтед" не может позволить себе Балеба

"Брайтон" оценивает своего полузащитника Карлоса Балеба более чем в 100 миллионов фунтов, и "Манчестер Юнайтед" не готов столько заплатить.

"Юнайтед" сосредоточил свое внимание на Балеба после того, как закончил формировать свою атакующую линию с помощью Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



Несмотря на определенные запросы и разговоры, "Юнайтед" не контактировал напрямую с "Брайтоном", а это означает, что трансфер Балеба совсем не близок, утверждает The Telegraph.



В данный момент "Брайтон" оценивает 21-летнего камерунца в сумму, близкую к тем 115 млн. фунтов, за которые Мойсес Кайседо был продан в "Челси" два года назад.



Для "Юнайтед", который и так находится в стесненном положении из-за финансового фейр-плей, это чересчур, особенно с учетом дорогостоящего трансфера Шешко и отсутствия крупных продаж.