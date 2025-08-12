"Сандерленд" согласовал покупку Опенда

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" согласовал приобретение нападающего "РБ Лейпциг" Лои Опенда.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "РБ Лейпциг" принял предложение "Сандерленда" по Опенда в размере 65 миллионов евро (56.2 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов.



Сам Опенда уже сказал "да" амбициозному проекта "Сандерленда", и ожидается, что в ближайшие 24 часа переход 25-летнего бельгийца к "черным котам" будет завершен.



Этим летом "Сандерленд" совершил уже 10 приобретений, но останавливаться не собирается. Помимо Опенда, "коты" также близки к покупке защитника "Хетафе" Омара Альдерете за 11.4 млн. фунтов.