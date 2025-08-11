"Форест" близок к покупке Макати

"Ноттингем Форест" близок к приобретению полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макарти.

Ранее этим летом Макати в качестве капитана выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии, чем только подстегнул интерес к своей персоне.



Заполучить Макати хотели различные клубы из Премьер-Лиги и Бундеслиги, но The Athletic утверждает, что "Форест" выигрывает борьбу за 22-летнего полузащитника.



Пока ничего не согласовано, но переговоры движутся в позитивном ключе, и "Форест" надеется заключить сделку стоимостью свыше 20 миллионов фунтов до матча первого тура Премьер-Лиги против "Брентфорда" в ближайшее воскресенье.



Проведя сезоны 2022/23 и 2023/24 в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, на прошлую кампанию Макати вернулся в родной "Сити", где сыграл 27 матчей во всех соревнованиях и забил семь голов, но в рамках Премьер-Лиги лишь трижды получал место в старте.