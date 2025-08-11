Апелляция "Пэлас" на исключение из Лиги Европы отклонена

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Кристал Пэлас" на исключение лондонского клуба из Лиги Европы.

"Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы в мае, когда выиграл Кубок Англии. Однако в июле УЕФА принял решение понизить "орлов" до Лиги Европы.



Это решение УЕФА принял, потому что "Пэлас" в лице Джона Текстора имел общего совладельца с "Лионом", также попавшим в Лигу Европы и получившим приоритет относительно "орлов" из-за более высокой позиции в своей лиге.



"Пэлас" обратился в CAS с апелляцией, которая рассматривалась на протяжении 10 часов в минувшую пятницу, однако вердикт УЕФА был оставлен в силе.



Как сообщает Sky Sports, теперь "Пэлас" будет понижен до Лиги Конференцией, а место "орлов" в Лиге Европы должен занять "Ноттингем Форест".



Добавим, упомянутый Текстор уже продал свою долю акций "Пэлас" Вуди Джонсону и вышел из совета директоров "Лиона", но это не помогло клубу с "Селхерст Парк".