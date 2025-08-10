Ван Дейк недоволен фанатами "Пэлас", нарушившими минуту молчания в память о Жоте

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк раскритиковал фанатов "Кристал Пэлас", нарушивших минуту молчания в память о Диогу Жоте перед матчем за Суперкубок Англии.

Перед началом воскресного матча на "Уэмбли" состоялась минута молчания в память о Жоте и его брате Андре, которые разбились на автомобиле в Испании в прошлом месяце.



И хотя подавляющее количество болельщиков "Пэлас" сохраняли молчание, нашлись и те, кто принялись скандировать "орлы". Такое поведение фанатов огорчило Ван Дейка.



"Да, я расстроен. Это единственное, что я могу сказать. Я не знаю, кто сделал это, но многие пытались заставить их замолчать, хотя это и не помогло".



"Что поделать. Как это контролировать, когда здесь 80,000 фанатов? Поэтому грустно это слышать, но если этот человек или эти люди смогут вернуться домой и будут довольны собой, тогда..." — цитирует Ван Дейка Daily Mail.