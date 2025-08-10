Масуаку стал 10-м приобретением "Сандерленда" этим летом

Своим 10-м приобретением этим летом "Сандерленд" сделал левого защитника Артура Масуаку.

Масуаку перебрался в "Сандерленд" свободным агентом после истечения своего контракта с "Бешикташем" ранее этим летом.



31-летний игрок сборной ДР Конго заключил с "черными котами" соглашение до 2027 года и будет призван добавить команде Режиса Ле Бри опыта.



В период с 2016 по 2022 год Масуаку сыграл 128 матчей за "Вест Хэм", получив прозвище "Король Артур", а за "Бешикташ" провел 108 поединков.