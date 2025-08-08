"Бернли" приобрел Бройю у "Челси"

"Бернли" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Армандо Бройи за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.

Бройя подписал с "Бернли" контракт до 2030 года, став вторым за неделю игроком, перебравшимся на "Терф Мур" из "Челси", после полузащитника Лесли Угочукву.



Бройя дебютировал за "Челси" еще в марте 2020, но с тех пор сыграл только 38 матчей за "синих", забив три гола.



"Челси" несколько раз отправлял Бройю в аренду — в "Витесс", "Саутгемптон", "Фулхэм" и "Эвертон", но это так и не помогло 23-летнему албанцу пробиться в основу "синих".



"Я очень взволнован стать игроком "Бернли". Впереди старт нового сезона Премьер-Лиги, и это действительно позитивное время для перехода в этот клуб. Мне не терпится приступить", — сообщил Бройя.