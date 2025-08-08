"Сити" отправил Рейса в "Жирону"

"Манчестер Сити" отправил своего защитника Витора Рейса в аренду в испанскую "Жирону" до конца сезона 2025/26.

"Сити" приобрел Рейса только в январе за 29.6 млн. фунтов, однако 19-летний бразилец сыграл лишь четыре матча за команду Хосепа Гвардиолы, включая выход в старте против "Видада" на клубном Чемпионате Мира.



Дефицит игровых минут заставил Рейса отправиться в командировку в "Жирону", которая, как и "Сити", входит в семейство City Football Group.



Дебютировать за "Жирону" Рейс сможет в матче первого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" 15 августа.



Добавим, контракт Рейса с "Сити" рассчитан до 2029 года.