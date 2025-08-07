Колуилл перенес операцию на крестообразных связках колена

"Челси" объявил, что защитник Леви Колуилл перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена.

Как и большинство игроков первой команды "Челси", Колуилл только в минувший понедельник приступил к тренировкам на базе в Кобхэме.



И на исходе своей первой после отпуска тренировки Колуилл, сыгравший 47 матчей за "Челси" и сборную Англии в прошлом сезоне, серьезно повредил связки своего колена.



Из официального заявления "Челси" следует, что 22-летний защитник был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации.



Учитывая характер травмы, Колулли будет вынужден пропустить большую часть сезона 2025/26.



В прошлом сезоне Колуилл выходил в старте на 35 из 38 матчей "Челси" в Премьер-Лиге. Потеря Леви может подтолкнуть "синих" к приглашению центрального защитника.



К счастью для победителей Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира, они едва приобрели Йоррела Хато из "Аякса", а Весле Фофана близок к возвращению в строй.