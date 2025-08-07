Колуилл перенес операцию на крестообразных связках колена
"Челси" объявил, что защитник Леви Колуилл перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена.
Как и большинство игроков первой команды "Челси", Колуилл только в минувший понедельник приступил к тренировкам на базе в Кобхэме.
И на исходе своей первой после отпуска тренировки Колуилл, сыгравший 47 матчей за "Челси" и сборную Англии в прошлом сезоне, серьезно повредил связки своего колена.
Из официального заявления "Челси" следует, что 22-летний защитник был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации.
Учитывая характер травмы, Колулли будет вынужден пропустить большую часть сезона 2025/26.
В прошлом сезоне Колуилл выходил в старте на 35 из 38 матчей "Челси" в Премьер-Лиге. Потеря Леви может подтолкнуть "синих" к приглашению центрального защитника.
К счастью для победителей Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира, они едва приобрели Йоррела Хато из "Аякса", а Весле Фофана близок к возвращению в строй.
07.08.2025 23:00
Просмотров: 82
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: