"Бернли" купил Дубравку у "Ньюкасла"

Мартин Дубравка Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" объявил о приобретении голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

Дубравка заключил с "Бернли" однолетний контракт и получил свитер с номером один.

Дубравка выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из пражской "Спарты" в январе 2018. Всего Мартин сыграл 179 матчей за "сорок", оформив 51 "клин-шит".

В прошлом сезоне Дубравка помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги, трижды сохранив свои ворота на замке на пути к трофею.

36-летний словак, сыгравший свыше 50 матчей за сборную своей страны, поможет команде Скотта Паркера справиться с потерей Джеймса Траффорда, вернувшегося в "Манчестер Сити".




Метки Бернли, Дубравка, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 229




Поиск: