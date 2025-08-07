"Бернли" купил Дубравку у "Ньюкасла"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" объявил о приобретении голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

Дубравка заключил с "Бернли" однолетний контракт и получил свитер с номером один.



Дубравка выступал за "Ньюкасл" после своего перехода из пражской "Спарты" в январе 2018. Всего Мартин сыграл 179 матчей за "сорок", оформив 51 "клин-шит".



В прошлом сезоне Дубравка помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги, трижды сохранив свои ворота на замке на пути к трофею.



36-летний словак, сыгравший свыше 50 матчей за сборную своей страны, поможет команде Скотта Паркера справиться с потерей Джеймса Траффорда, вернувшегося в "Манчестер Сити".