Трансфер Мудрика поможет Украине в войне с Россией

Михаил Мудрик Более 20 миллионов фунтов из суммы трансфера вингера Михаила Мудрика в "Челси" пойдет на поддержку войны в Украине против агрессии России.

Накануне "Челси" завершил приобретение Мудрика у "Шахтера" стоимостью около 89 млн. фунтов, включая бонусы. "Синие" представили Михаила в качестве своего новичка в перерыве матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

В своем официальном заявлении президент "Шахтера" Ринат Ахметов объясняет, почему отпустил Мудрика в "Челси", а также сообщает о выделении 25 млн. долларов (20.5 млн. фунтов) на поддержку украинских "солдат, защитников и их семей".

Эта поддержка будет включать в себя медицинское и протезное лечение, а также психологическую помощь.

Также Ахметов анонсировал проведение "товарищеского матч против "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке".


Метки Мудрик, Челси, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1173

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  1. b84 16.01.2023 15:41 # b84
    нихуя себе
    красава

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  2. mancityman 16.01.2023 15:41 # mancityman
    Слава РУСОЁБАМ!!!

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  3. slavaukraine 16.01.2023 15:38 # slavaukraine
    РУСОЕБ!!!

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  4. thegodfather 16.01.2023 15:37 # thegodfather
    РУСОЕБСКИЙ ЧЕЛСИ ФК И РИНАТИК!!!!!!!!!

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  5. s8menn 16.01.2023 15:11 # s8menn
    ДерусификаціЯ Челси идет полным ходом. Абрамка на выход, Глори рашка-фаны на выход. Челси - Украина. Все цели будут достигнуты.

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  6. electric 16.01.2023 15:09 # electric
    РУСОЁ6!!!

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  7. largo-winch 16.01.2023 15:08 # largo-winch
    пизданахойблять

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  8. quavo 16.01.2023 15:03 # quavo
    ждем челси на бомбас арене.

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  9. liverputin 16.01.2023 15:01 # liverputin
    сука оруууууууу

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