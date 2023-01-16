Трансфер Мудрика поможет Украине в войне с Россией
Более 20 миллионов фунтов из суммы трансфера вингера Михаила Мудрика в "Челси" пойдет на поддержку войны в Украине против агрессии России.
Накануне "Челси" завершил приобретение Мудрика у "Шахтера" стоимостью около 89 млн. фунтов, включая бонусы. "Синие" представили Михаила в качестве своего новичка в перерыве матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
В своем официальном заявлении президент "Шахтера" Ринат Ахметов объясняет, почему отпустил Мудрика в "Челси", а также сообщает о выделении 25 млн. долларов (20.5 млн. фунтов) на поддержку украинских "солдат, защитников и их семей".
Эта поддержка будет включать в себя медицинское и протезное лечение, а также психологическую помощь.
Также Ахметов анонсировал проведение "товарищеского матч против "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке".
16.01.2023 15:00
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Последние комментарии:
нихуя себе
красава
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Слава РУСОЁБАМ!!!
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РУСОЕБ!!!
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РУСОЕБСКИЙ ЧЕЛСИ ФК И РИНАТИК!!!!!!!!!
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ДерусификаціЯ Челси идет полным ходом. Абрамка на выход, Глори рашка-фаны на выход. Челси - Украина. Все цели будут достигнуты.
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РУСОЁ6!!!
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пизданахойблять
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ждем челси на бомбас арене.
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сука оруууууууу
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