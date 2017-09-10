Венгер "любит" работать с Уэлбеком

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что обожает работать с нападающим Данни Уэлбком.

Накануне именно Уэлбек стал героем домашнего матча с "Борнмутом": Данни записал на свой счет дубль и результативный пас, а также позволил "канонирам" исправиться за унизительный разгром от "Ливерпуля" две недели назад.



После победы со счетом 3:1 Венгер рассказал, что делает Данни любимым игроком для тренера. По словам Арсена, англичанин не тянет одеяло на себя, а пашет на команду.



"Он становится все сильнее и сильнее, но давайте не забывать, что Данни долгое время отсутствовал из-за травмы. Он всегда показывает себя командным игроком, и именно за это его любят тренеры".



"Он обладает большой физической мощью, но люди сомневаются в его умении забивать. Надеюсь, голы "Борнмуту" помогут ему, и он, наконец, обретет уверенность у чужих ворот", - цитирует Венгера Sky Sports.