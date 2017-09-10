Венгер "любит" работать с Уэлбеком

Данни Уэлбек Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что обожает работать с нападающим Данни Уэлбком.

Накануне именно Уэлбек стал героем домашнего матча с "Борнмутом": Данни записал на свой счет дубль и результативный пас, а также позволил "канонирам" исправиться за унизительный разгром от "Ливерпуля" две недели назад.

После победы со счетом 3:1 Венгер рассказал, что делает Данни любимым игроком для тренера. По словам Арсена, англичанин не тянет одеяло на себя, а пашет на команду.

"Он становится все сильнее и сильнее, но давайте не забывать, что Данни долгое время отсутствовал из-за травмы. Он всегда показывает себя командным игроком, и именно за это его любят тренеры".

"Он обладает большой физической мощью, но люди сомневаются в его умении забивать. Надеюсь, голы "Борнмуту" помогут ему, и он, наконец, обретет уверенность у чужих ворот", - цитирует Венгера Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер, Уэлбек

Автор foxmcfc   

Дата 10.09.2017 15:00

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  1. ravi 10.09.2017 15:39 # ravi
    "Любит" работать с Уэлбеком))))
    Могли бы и не выносить свои гейские игрища за пределы своего клубишки. Все и так в курсе что они друг друга там в очелло прут

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  2. megan063 10.09.2017 15:13 # megan063
    средний игрок
    план Б для команды

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  3. uzi-vuitton 10.09.2017 15:10 # uzi-vuitton
    воспитанник мю,кобзон всея апл

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