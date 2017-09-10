Венгер "любит" работать с Уэлбеком
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что обожает работать с нападающим Данни Уэлбком.
Накануне именно Уэлбек стал героем домашнего матча с "Борнмутом": Данни записал на свой счет дубль и результативный пас, а также позволил "канонирам" исправиться за унизительный разгром от "Ливерпуля" две недели назад.
После победы со счетом 3:1 Венгер рассказал, что делает Данни любимым игроком для тренера. По словам Арсена, англичанин не тянет одеяло на себя, а пашет на команду.
"Он становится все сильнее и сильнее, но давайте не забывать, что Данни долгое время отсутствовал из-за травмы. Он всегда показывает себя командным игроком, и именно за это его любят тренеры".
"Он обладает большой физической мощью, но люди сомневаются в его умении забивать. Надеюсь, голы "Борнмуту" помогут ему, и он, наконец, обретет уверенность у чужих ворот", - цитирует Венгера Sky Sports.
10.09.2017 15:00
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"Любит" работать с Уэлбеком))))
Могли бы и не выносить свои гейские игрища за пределы своего клубишки. Все и так в курсе что они друг друга там в очелло прут
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средний игрок
план Б для команды
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воспитанник мю,кобзон всея апл
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