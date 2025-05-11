Фримпонг — "ведущий кандидат" "Ливерпуля" на замену Тренту

Джереми Фримпонг из леверкузенского "Байера" является "ведущим кандидатом" "Ливерпуля" по укреплению позиции правого защитника.

"Ливерпуль" был вынужден задуматься об укреплении правого фланга обороны после того, как Трент Александер-Арнольд решил не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



У "Ливерпуля" по-прежнему есть Конор Брэдли, а также на указанной позиции могут сыграть Джо Гомес и Джарелл Куанса, поэтому в теории главный тренер Арне Слот может справиться за счет внутренних ресурсов.



Но если "Ливерпуль" решит выйти на трансферный рынок, то, как утверждает The Times, прежде всего обратится к варианту с Фримпонгом, который в прошлом сезоне выиграл с "Байером" Бундеслигу и Кубок Германии.



В "Ливерпуле" хорошо осведомлены о том, что контракт 24-летнего голландца предусматривает отступные в 35 миллионов евро (29.6 млн. фунтов).