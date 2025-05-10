Гвардиола не согласился с Диашем насчет тактики "Саутгемптона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласился со своим защитником Рубеном Диашем насчет тактики "Саутгемптона".

После безголевой ничьей на "Сент-Мэри" в субботу Диаш выразил разочарование тем, как действовал "Саутгемптон". Рубен сказал, что "святые" не хотели играть, отсиживались в обороне и тянули время весь матч.



Однако Гвардиола так не считает. Хосеп убежден, что такая манера игры имеет право на жизнь.



"Согласен ли я с этим мнением? Нет, нет, нет. Абсолютно нет. Они могут делать, что пожелают".



"Много лет здесь мы противостоим командам, которые имеют разные подходы и сами решают, как им играть. Наша задача — взломать их".



"Много раз команды играли в пять защитников или в шесть защитников, а нападающий противостоял нашему опорному полузащитнику, и у нас не было пространства... Это сложно".



"Наша задача — взломать их, и мы имели моменты. Мы не позволили им нанести ни удара в створ, и они создали не так много, но мы должны смириться с тем, как они играют. Они сами так решили. Я не согласен с Рубеном. Мы должны смириться с этим", — цитирует Гвардиолу The Guardian.