Уоткинс принес "Вилле" победу над "Борнмутом"

"Астон Вилла" одержала победу 0:1 в гостях у "Борнмута", продолжив борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.

Судьбу субботнего матча на "Виталити" решил единственный гол Уоткинса в концовке первого тайма, когда Олли у ближней штанги подправил мяч в ворота после прострела Моргана Роджерса с фланга.



На 80-й минуте Джейкоб Рэмси оставил "Виллу" вдесятером, но это так и не помогло "Борнмуту" уйти от поражения.



Благодаря своему голу Уоткинс стал лучшим бомбардиром "Виллы" в истории Премьер-Лиги, опередив Габриэля Агбонлахора, а команда Унаи Эмери поднялась на шестое место, догнав по очкам "Ньюкасл" и "Челси".



"Борнмут" — "Астон Вилла". Отчет о матче