Диаш: "Саутгемптон" даже не пытался играть"

Рубен Диаш Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш раскритиковал негативную манеры игры "Саутгемптона".

В субботу "Сити" неожиданно потерял два очка на "Сент-Мэри". Ничья 0:0 против последней команды Премьер-Лиги оказалась в пользу конкурентов "горожан" в борьбе за попадание в топ-5.

"Сити" имел подавляющее игровое преимущество, нанес уйму ударов, но моменты стал создавать только в концовке матча. Сугубо оборонительная манера игры соперника расстроила Диаша.

"Это расстраивает, когда играешь против такого рода команды. Они даже не пытаются играть, а просто тянут время весь матч".

"Я даже не чувствовал, что они хотят играть в футбол или выиграть матч. Они просто отсиживались в обороне. Мы старались изо всех сил. Мы имели моменты, но мы не забили. Что поделать", — цитирует Диаша Daily Mirror.


Метки Диаш, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 10.05.2025 22:15 # ilovemanutd
    Странно это слышать, потому что Гвардиола как раз любит, когда его соперник зажимается у ворот, из-за того, что не может отобрать мяч.

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  2. hunter022 10.05.2025 21:22 # hunter022
    То есть команда с худшей обороной в лиге должна была сыграть с Сити в открытый футбол?

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