Диаш: "Саутгемптон" даже не пытался играть"

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш раскритиковал негативную манеры игры "Саутгемптона".

В субботу "Сити" неожиданно потерял два очка на "Сент-Мэри". Ничья 0:0 против последней команды Премьер-Лиги оказалась в пользу конкурентов "горожан" в борьбе за попадание в топ-5.



"Сити" имел подавляющее игровое преимущество, нанес уйму ударов, но моменты стал создавать только в концовке матча. Сугубо оборонительная манера игры соперника расстроила Диаша.



"Это расстраивает, когда играешь против такого рода команды. Они даже не пытаются играть, а просто тянут время весь матч".



"Я даже не чувствовал, что они хотят играть в футбол или выиграть матч. Они просто отсиживались в обороне. Мы старались изо всех сил. Мы имели моменты, но мы не забили. Что поделать", — цитирует Диаша Daily Mirror.