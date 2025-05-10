Салах рассказал правду об отношениях с Мане

Садио Мане и Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признал, что в его отношениях с бывшим партнером по команде Садио Мане существовало напряжении.

Салах и Мане бок о бок выступали за "Ливерпуль" на протяжении пяти лет, пока в 2022 году Сане не ушел в "Баварию".

Ближе к концу карьеры Мане в "Ливерпуле" ходили упорные слухи о разногласиях между Салахом и Садио. Мохамед этого не отрицает, но предположения о том, что он вел себя эгоистично в отношении партнера по атаке, категорически отвергает.

"Да, между мной и Садио было напряжение. Но мы оставались профессионалами до последнего. Не думаю, что это влияло на команду. Человеку свойственно хотеть больше, я понимаю это, и он — боец. За пределами поля мы были не очень близки, но мы всегда уважали друг друга".

"Люди могут думать, что пожелают, это их право. Но я призываю всех обратить внимание, что Мане получил наибольшее количество результативных передач именно от меня. Мы можем взглянуть на факты, но, разумеется, гораздо проще бросаться фразами, потому что это попадает в заголовки. Я знаю, как это работает".

"Меня это устраивает до тех пор, пока укладывается в рамки приличия. Но это не значит, что данное мнение является правдой. В конце концов я знаю, что я сделал, и моя совесть чиста", — цитирует Салаха The Independent.


Метки Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2025 20:00

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  1. zaeba1l 10.05.2025 20:12 # zaeba1l
    Мане как Малыш.
    &#10077; — Малыш, малыш. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой! — Даже за сто тыщ мильёнов? — Даже за сто тысяч миллионов. — Значит я так дорого стою... &#10078;

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