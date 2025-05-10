Салах рассказал правду об отношениях с Мане

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признал, что в его отношениях с бывшим партнером по команде Садио Мане существовало напряжении.

Салах и Мане бок о бок выступали за "Ливерпуль" на протяжении пяти лет, пока в 2022 году Сане не ушел в "Баварию".



Ближе к концу карьеры Мане в "Ливерпуле" ходили упорные слухи о разногласиях между Салахом и Садио. Мохамед этого не отрицает, но предположения о том, что он вел себя эгоистично в отношении партнера по атаке, категорически отвергает.



"Да, между мной и Садио было напряжение. Но мы оставались профессионалами до последнего. Не думаю, что это влияло на команду. Человеку свойственно хотеть больше, я понимаю это, и он — боец. За пределами поля мы были не очень близки, но мы всегда уважали друг друга".



"Люди могут думать, что пожелают, это их право. Но я призываю всех обратить внимание, что Мане получил наибольшее количество результативных передач именно от меня. Мы можем взглянуть на факты, но, разумеется, гораздо проще бросаться фразами, потому что это попадает в заголовки. Я знаю, как это работает".



"Меня это устраивает до тех пор, пока укладывается в рамки приличия. Но это не значит, что данное мнение является правдой. В конце концов я знаю, что я сделал, и моя совесть чиста", — цитирует Салаха The Independent.